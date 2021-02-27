شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: ظلمت الهاني سليمان بعدم الانضمام للمنتخب.. وسامي يشبه جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أنه ظلم الحارس الهانى سليمان، بعدم ضمه للمنتخب أثناء تواجده في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة الماضية لامتلاك اللاعب موهبة عالية والقدرة على المشاركة في المباريات الأفريقية.

وقال أحمد ناجى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، إنه يوجد حراس مصريون قادرون على الاحتراف في الأندية الأوروبية مثل محمود جاد ومحمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمود جنش؛ بسبب الإمكانيات العالية التي ظهروا عليها خلال المشاركة في المباريات في البطولات المحلية والأفريقية، ولماذا نضم لاعبين محترفين في جميع المراكز دون حراس المرمى.

وأشار أحمد ناجى إلى أن شخصية أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، تشبه البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، من حيث قوة شخصية والهزار مع اللاعبين وقدرته على تحليل المباريات وتوظيف اللاعبين داخل أرض الملعب.

وتابع أحمد ناجى، إن استخدام التكنولوجيا ليس في كل الوقت بالتدريب، ولكنها مميزة، وتساعدهم على رفع الكفاءة في التعامل مع الكرات المسددة، مضيفا أن بطولة الدورى المصرى هذا الموسم الأقوى فى تاريخ الكرة المصرية، وهذا يظهر فى قوة المباريات والمنافسة.