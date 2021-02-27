شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مثناني وأحمد علي وكوفي للتدريبات الجماعية في البنك الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثلاثى التونسى محمد مثناني وأحمد علي والبوركينى محمد كوفي لاعبو فريق البنك الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب خضوعهم للاختبار الطبي، كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة.

واقترب محمد فخرى، صانع ألعاب فريق البنك الأهلي المعار من الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال الذى اجتمع مع جميع اللاعبين، وأشار إلى منح الجميع الفرصة في المباريات القادمة بشرط الاجتهاد في التدريبات والظهور بشكل جيد.

وواصل فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.