شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت يكشف حقيقة تحويله إلى التحقيق بسبب ملابس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد رفعت، مدير التسويق بنادى الزمالك، حقيقة تحويله للتحقيق؛ بسبب أزمة ملابس الفريق الكروى الأول، قبل مواجهة مولودية الجزائر فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافاسات الجولة الأولى من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال خالد رفعت، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "‏أشكركم على الأخبار الحلوة بتاعت التحقيق، بس هو يمكن علشان الحاجات من وكيل شركة الملابس الرسمي في مصر ومرفق مع قرار المجلس بالشراء صورة مستند التوكيل الرسمي من ألمانيا لوكيلها في مصر، وتم التوريد من مخازن تلك الشركة العالمية، وتم تقديم فواتير رسمية منها في مصر، بس يمكن علشان الحاجات عليها اللوجو جديد فالناس مش عرفاه".

وأضاف: "‏أنا بس حابب أوضح حاجة مهمة، هو أنا معرفش حاجة عن موضوع التحقيق ده، ولا أعتقد أنه صح، بس أنا حبيت ارد علشان أوضح الإجراءات السليمة اللي تمت كحق ليا ولرئيس النادي اللي اسمه مذكور في الخبر، مع الاعتذار للي مسرب أو زاقق الخبر".

من ناحية أخرى، أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء تلقت العديد من السير الذاتية ممن يرغبون فى العمل بمنصب المدير التنفيذى للزمالك، بعد استقالة أحمد زكريا من منصبه، لافتًا إلى أن اللجنة أغلقت باب تلقى السير الذاتية حاليًا.

وأضاف سالم، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك عددا كبيرا تقدم لشغل منصب المدير التنفيذى للزمالك، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة فى فرز تلك السير الذاتية للوقوف على أفضلهم طبقاً للشروط.

وأشار المتحدث لنادى الزمالك إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلسات مع كافة المتقدمين لشغل المنصب، وبناءً على تلك المقابلة سيتم تحديد الشخص الذى سيتولى المهمة، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون شخصا معروفا أو مشهورا لدى الجميع، ولكن الأهم أن يقوم بدوره على أكمل وجه.