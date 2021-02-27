شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت يكشف حقيقة تحويله إلى التحقيق بسبب ملابس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وقال خالد رفعت، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "أشكركم على الأخبار الحلوة بتاعت التحقيق، بس هو يمكن علشان الحاجات من وكيل شركة الملابس الرسمي في مصر ومرفق مع قرار المجلس بالشراء صورة مستند التوكيل الرسمي من ألمانيا لوكيلها في مصر، وتم التوريد من مخازن تلك الشركة العالمية، وتم تقديم فواتير رسمية منها في مصر، بس يمكن علشان الحاجات عليها اللوجو جديد فالناس مش عرفاه".
وأضاف: "أنا بس حابب أوضح حاجة مهمة، هو أنا معرفش حاجة عن موضوع التحقيق ده، ولا أعتقد أنه صح، بس أنا حبيت ارد علشان أوضح الإجراءات السليمة اللي تمت كحق ليا ولرئيس النادي اللي اسمه مذكور في الخبر، مع الاعتذار للي مسرب أو زاقق الخبر".
وأضاف سالم، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك عددا كبيرا تقدم لشغل منصب المدير التنفيذى للزمالك، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة فى فرز تلك السير الذاتية للوقوف على أفضلهم طبقاً للشروط.
وأشار المتحدث لنادى الزمالك إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلسات مع كافة المتقدمين لشغل المنصب، وبناءً على تلك المقابلة سيتم تحديد الشخص الذى سيتولى المهمة، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون شخصا معروفا أو مشهورا لدى الجميع، ولكن الأهم أن يقوم بدوره على أكمل وجه.