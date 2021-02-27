شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب: إصابتي تشبه إصابة فيرجيل فان دايك في ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، أن إصابته بالرباط الصليبي تشبه تماما إصابة فيرجيل فان ديك نجم ليفربول، موضحا أنه احتاج 8 أشهر للتعافي من الإصابة بالصليبي في المرة الأولى، قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى لكن في القدم الأخرى.

وقال الديب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، الجمعة: "اتفقت على إجراء عملية الرابط الصليبي مع الدكتور أحمد عبد العزيز مساء السبت، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي وسعيد بدعم الجهاز الفني واللاعبين زملائي".

وأبدى الديب رضاه التام عن نتائج الفريق في الدوري حتى الآن رغم بعض التعثرات، وكان آخرها الهزيمة من أسوان في اللقاء قبل الأخيرة، موضحا أن الفريق يهدف إلى التواجد بالمربع الذهبي.

وتلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن، ضربة موجعة، بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة، بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، ومن المنتظر أن يجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصالا بالدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.

واستقبل الجهاز الفنى الخبر بحالة من الحزن الشديد، نظرا للحالة المتميزة، التى كان عليها اللاعب مؤخرا، والذى يعتبر من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها حسام حسن.

خطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.