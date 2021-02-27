شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: هدفنا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.. ونتمنى استمرار ريان معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا عن مباراة فريقه أمام المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، موضحا أن هدف فريقه إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وأضاف شعبان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، الجمعة، أن مجلس إدارة سيراميكا وضع نصب عينيه من بداية الموسم تكوين فريق محترم يحظى بإشادة الجميع، موضحا أن نتائج الفريق حتى الآن مرضية.

وعن مستوى صالح جمعة قال المدير الفني لفريق سيراميكا، إن اللاعب غاب لفترة كبيرة لكنه عاد بشكل جيد، لم تكتمل جاهزيته بشكل مثالي من الناحية البدنية لكنه يسير بشكل جيد ومتطور، موضحا أن أحمد ياسر ريان كان إضافة كبيرة للفريق بدليل أرقامه، قائلا: "اللاعب سجل معنا 7 أهداف في 10 مباريات وهو رقم مميز، قياسا بمسابقات الدوري وتجانس بسرعة مع الفريق واستمراريته معنا لموسم قادمة حلم لأي مدرب أن يكون معه مهاجم بقيمة ريان".

وثمّن شعبان قرار مجلس الإدارة بالإبقاء عليه بعد الصعود مع الفريق لدوري الأضواء والشهرة، خاصة أنها أمور غير معتادة في الكرة المصرية، موضحا أن هذا القرار بقدر ما هو ثقة هو مسئولية أيضا تقع على كل أعضاء الجهاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدفا.