شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش: ساسي يتقاضى ضعف راتب لاعبي الدوري.. واستاد الزمالك يسع 50 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق حشيش المستشار المالى لنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق الأبيض لديه الرغبة في تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهذا أيضا ما يرغب فيه مجلس الإدارة، ولكن الاختلاف في المقابل المادى فقط، حيث يتقاضى فرجاني ساسي أكبر من ضعف قيمة عقد أى لاعب في مصر حاليا.

وأوضح طارق حشيش، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، والمعار من الزمالك، هو صاحب قرار العودة أو الموافقة على تفعيل بند الشراء، وهناك بند الحصول على خدمات المهاجم بصفه نهائية مقابل 4 ملايين يورو قبل 30 ديسمبر القادم، وهناك بند أيضا الحصول على 15% من قيمة إعادة بيع مصطفى محمد مرة أخرى.

وأشار طارق حشيش إلى أن سعة ستاد الزمالك الذى سوف يتم إنشاؤه في السادس من أكتوبر، من 40 إلى 50 ألف مشجع، بعد الانتهاء من دراسة بعض التصاميم والاتفاق على الشكل النهائي، حيث يتم بدء العمل في فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر، ونمتلك 129 فدانا.

وتابع المستشار المالى لنادى الزمالك، إن لاعبى فريق الزمالك يتقاضون أكبر عقود مالية فى مصر حاليا، وإن بيع قمصان لاعبى الفريق يوجد بجميع الأندية العالمية وليست ابتكارا.