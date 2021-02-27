نشرة الجمعة.. صلاح أعلى راتب في ليفربول.. ومواجهة مصرية بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 26 فبراير 2021.

أحمد سليمان يكشف أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

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"للتصدى لاهتمام الريال والبرسا".. صلاح أعلى راتب في ليفربول وماني النصف

المدير المالي للزمالك يكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي

موسيماني يستعيد ورقة هجومية.. وغياب ثلاثي أمام طلائع الجيش

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معلول يواصل التأهيل قبل مباراة طلائع الجيش

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قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة مصرية وأخرى نارية

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تعرف على حكم مباراة الترجي والزمالك