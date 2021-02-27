الزمالك: عائق وحيد أمام التجديد لساسي.. ومنازعات المجلس السابق قيمتها ملايين الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك بأن عقد فرجاني ساسي قيمته تساوي أكثر من ضعف أعلى عقد في الأندية الأخرى، قائلًا أن قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمتها ملايين الدولارات.

وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لا نرغب في ربط مسألة القمصان الموقعة من جانب اللاعبين بتجديد عقد لاعب بعينه، فهذا الأمر مطروح في العديد من الأندية الأوروبية والأمر لا يرتبط بفرجاني فقط، لكن لجميع اللاعبين فنحن نمتلك بن شرقي وشيكابالا ونجوم عديدين".

وتابع: "رغبة التجديد لفرجاني ساسي مشتركة بين اللاعب والنادي، والعائق الوحيد هو المقابل المادي، فوجود لاعب كبير مثل فرجاني وقيمة عقده أمر كبير بعض الشيء وفقًا لظروف نادي الزمالك وهدفنا هو أن نصل إلى قيمة تعاقدية تناسب قدرات النادي وقيمة اللاعب".

وأضاف :"فرجاني ساسي عقده أكثر من ضعف قيمة أكبر لاعب في مصر، فتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي له ملابسات الجميع يعرفها وفوجئنا بأن الزمالك هو من يدفع قيمة عقده بالكامل".

أما عن المنازعات الخاصة بالنادي مع اللاعبين والمدربين السابقين، فقال: "قضايا اللاعبين في فيفا تاريخية ومعظمها في المجلس السابق، سواء كهربا، النقاز، محمد إبراهيم، بو طيب، أشيمبونج وجروس ومساعده وغيرهم، وكل قضية لها أرقام كبير كلها بالمليون يورو والمليون دولار لكننا نتعامل باحترافية".

وواصل :"تعاملنا مع قضية النقاز باحترافية وسيكون هناك نتائج جيدة، وفي مسألة أشيمبونج أيضًا تعاملنا باحترافية ومن الممكن أن تكون هناك قضايا خاسرة أو قضايا نفوز فيها".

واستطرد: "لا يوجد نادي في مصر لا يعاني من الديون لكن كل نادي ديونه وفقا لإمكاناته، وورقيًا عقود لاعبي الزمالك هي الأعلى قيمة في مصر، وهذا الأمر لا يتناسب مع قيمة الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وقيمة عقد الرعاية".

واختتم قائلًا :"عندما أتينا للزمالك كانت عقود الرعايا وعقود إيجار المحلات والاشتراكات بالكامل محصلة ولا يتبقى إلا مبالغ قليلة، بالرغم من أننا أتينا للنادي ولم تكن قيمة الـ25% مقدم عقود اللاعبين قد دفعت".