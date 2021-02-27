مدرب سيمبا: طريقة موسيماني الدفاعية قللت من الضغط علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديديه جوميز مدرب سيمبا التنزاني، أن فريقه أمامه 3 مباريات قبل مواجهة الأهلي في القاهرة، متمنيًا أن يكون قد حسم التأهل قبل مواجهة الأهلي.

وحقق فريق سيمبا فوزا غاليًا على الأهلي قبل أيام، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جوميز في تصريحات لقناة النهار:" تفاجأت بوجود السولية ومجدي أفشة على مقاعد البدلاء وكنت أتوقع مشاركتهما بشكل أساسي أمامنا".

وأضاف مدرب سيمبا: "الطريقة الدفاعية التي لعب بها موسمياني أمامنا في المباراة الماضية قللت من الضغط على فريق سيمبا".

وتابع:" اخترنا اللعب أمام الأهلي في نفس موعد لعبنا المباريات في الدوري التنزاني ولم أكن أعرف بمواعيد لعب الأهلي، والشمس لن تتدخل في فوز او خسارة أي فرق".

واتم تصريحاته:" بالتأكيد الأهلي والزمالك من أقوى الفرق في البطولة وأتمنى أن أتواجد معهما في المربع الذهبي للبطولة".