الزمالك: بدأنا في العمل على مشروع 6 أكتوبر.. والاستاد سيسع 50 ألف مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق حشيش المستشار المالي للزمالك بأن النادي شرع في تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه مع وزارة الانتاج الحربي، قائلًا أن سعة الاستاد المنتظر العمل عليه في فرع النادي بالسادس من أكتوبر ستصل إلى 50 ألف مشجع.

وقال حشيش في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "بدأنا تفعيل بروتوكول التعاون مع الانتاج الحربي من أجل بناء فرع الزمالك في 6 أكتوبر ومشروع الاستاد، والتكلفة الخاصة بالاستاد فقط تصل إلي مليارات".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالنادي فقط، لكن هناك استاد وفندق للاعبين، والخطة الزمنية أنه خلال السنة الأولى بداية المرحلة الأولى من المشروع موجهة للأعضاء المتقدمين للاشتراك في النادي".

وأضاف :"لدينا خطة لبداية الأعمال التنفيذية لإنشاء فرع النادي والاستاد".

وواصل :"الخطوات الأولى الخاصة بالاستاد هي التصميمات والرسومات الخاصة به، والاستاد الآن أصبح يعتمد على التكنولوجيا والآن نقوم بتحديث هذا الجانب في الرسومات والدراسات الحالية ليكون لدينا استاد عظيم يليق بالزمالك".

واستطرد :"السعة الخاصة بالاستاد ستكون بين 40 و 50 ألف مشجع ويمكن أكثر لكن هذا هو المتوسط المتوقع".

واختتم قائلًا :"إذا بدأنا الشهر المقبل في العمل على أرض الواقع من الممكن أن نفتح الباب لطلب العضوية في فرع 6 أكتوبر".