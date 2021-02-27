باتشيكو يوجه رسالة للمثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، باللاعب التونسي حمزة المثلوثي بعد مشاركته في مباراة تونيجيت السنغالي.

وشارك المثلوثي في لقاء توينيجت السنغالي يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووعد باتشيكو الظهير التونسي بالمشاركة في المباريات المقبلة سواء في مسابقتي الدوري أو دوري أبطال أفريقيا بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365".

وكان المثلوثي تم التعاقد معه في الصيف الماضي قادمًا من الصفاقسي التونسي بعد نهاية عقده مع فريق "عاصمة الجنوب".

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الزمالك في صدارة الدوري برصيد 29 نقطة بعد خوضه 12 مباراة في المسابقة المحلية.