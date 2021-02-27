الامارات | «المهندس» يضع شباب الأهلي في الطابق الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندس» يضع شباب الأهلي في الطابق الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على خورفكان 4-3، أمس، على استاد راشد في دبي، بختام مباريات الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 32 نقطة، ويتوقف رصيد «النسور» عند 15 نقطة، بعدما أسهمت تبديلات مهدي علي في تحويل شباب الأهلي تأخره 3-2 إلى فوز في الوقت القاتل.

ولعب فريق خورفكان بطريقة هجومية في بداية اللقاء، وكان الأكثر سيطرة على وسط الملعب، لكن من دون خطورة على مرمى ماجد ناصر، بينما أحرز محمد مرزوق الهدف الأول لشباب الأهلي من كرة عرضية، لعبها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، وقابلها مرزوق برأسه في المرمى (20).

في المقابل، تحرك البرازيلي رامون لوبيز، وكان أبرز لاعبي «النسور»، ومرر كرة جميلة إلى عمر جمعة ربيع، الذي أكملها في المرمى محرزاً الهدف الأول للفريق الضيف (28)، لكن يوسف جابر رد سريعاً، بإضافة الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (30).

وفي الشوط الثاني، بدأ خورفكان بالطريقة نفسها، وأحرز عمر جمعة هدفاً رائعاً من تسديدة قوية (46)، ورغم أفضلية شباب الأهلي أضاف البرازيلي باولو ميلو الهدف الثالث من متابعة جيدة لعرضية رامون لوبيز (76)، بينما رد البديل يحيى الغساني بالهدف الثالث من صناعة البديل أيضاً ماشاريبوف (82)، قبل أن يحرز كارلوس إدواردو هدف الفوز (89).

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