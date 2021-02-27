الامارات | انطلاق بطولة «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي الحر

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي الحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات بطولة «دبي ماسترز» الدولية الثانية للطيران اللاسلكي الحــر 2021، والتي تستمر حتى مساء اليوم، بمشاركة 12 طياراً من ست دول، هي الإمارات والمانيا وفرنسا والفلبين وأميركا وايطاليا، بمنطقة الليسيلي بدبي. وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

واستهل حفل الافتتاح، أول من أمس، بكلمة ترحيبية بالوفود المشاركة لرئيس اتحاد الرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة، نصر النيادي، بحضور يوسف الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون، نائب رئيس اللجنة المنظمة. وشدد النيادي على أن العدد القليل للمشاركين هذا العام يعود الى الاجراءات الاحترازية، حيث اقتصرت البطولة على طائرات الهليكوبتر الدولية.

وقدم نجوم الإمارات عروضاً استعراضية نالت استحسان وإعجاب الحضور، حيث قدم أحمد البلوشي وأبناؤه ناصر وزايد ثلاثة عروض لطائرات الجازولين والنفاثة.

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