شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب عودة أحمد توفيق ومحمد إبراهيم إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عودة الثنائي أحمد توفيق ومحمد إبراهيم في الموسم المقبل.

وأوضح عمر، في تصريحات تليفزيونية، أن باتشيكو أجرى اتصالا هاتفيا مع توفيق أبدى خلاله رغبته القوية في ضمه، حيث ينتهي عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن «الخواجة» معجب في الوقت ذاته بقدرات محمد إبراهيم بعد مشاهدة أكثر من مباراة له مع فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا وطلب عودته إلى الفريق.

وأكد عمر أن إبراهيم لا يمانع العودة إلى الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رحيل المجلس السابق الذي كانت تربطه خلافات به.