شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: فوجئت بعدم مشاركة السولية وقفشة في تشكيل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على رأيه في الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وأكد ديديه جوميز، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني مدرب كبير وقدير، وأنا مش قلقان ولا خايف على الأهلي وهما قادرين على تخطي دور المجموعات».

وتابع: «هناك البعض يهاجم موسيماني بسبب خسارة مباراة وحيدة فقط.. في الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لى عدم الاعتماد على عمرو السولية وقفشة في وسط الملعب لأنهم من العناصر الأساسية لموسيماني».

وتابع: «أكيد موسيماني يعلم جيدًا خطته بشكل أفضل لأنه على دراية كاملة باللاعبين».