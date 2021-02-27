شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول ضد شيفيلد.. وموقف محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى يهم الكثير من عشاق الكرة العالمية خاصة المهتمين بأخبار النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الذي يتصدر ترتيب الهدافين حتى الآن قبل انطلاق الجولة 26 المقرر إقامتها على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس.

وجاء محمد صلاح على رأس قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا متفوقا على وصيفه البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الذي يمتلك 15 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث خلال ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي 2021 عدد من اللاعبين أبرزهم، سون وهاري كين لاعبا توتنهام فضلا عن دومينيك لوين مهاجم إيفرتون وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وجميعهم يمتلكون 13 هدفا متأخرين عن محمد صلاح بأربعة أهداف.

ويحل جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، في المركز السابع بجدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى ٢٠٢١ برصيد 12 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن الألماني إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي صاحب المركز الثامن برصيد 11 هدفا.

موعد لقاء ليفربول القادم في الدوري الإنجليزي سيكون أمام فريق شيفيلد يونايتد الأحد المقبل عند الساعة التاسعة وربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

ويعود ليفربول Liverpool بعد خسائره المتتالية داخل الدوري الإنجليزي حيث يأمل يورجن كلوب المدرير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.