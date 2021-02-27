شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا التنزاني: استحقينا الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز نادي سيمبا بهدف نظيف.

وأكد ديديه جوميز، في تصريحات تليفزيونية: «كانت مباراة قوية وصعبة وبعد انتهاء المباراة شاهدت التقرير ولكن المباراة كانت متوازنة».

وتابع: «الأهلي لا يلعب بلاعب منفرد ولكن هو فريق متكامل قوي ويفوز على أي فريق آخر، ولكن أنا استحق الفوز وعملت مباراة كبيرة للغاية بالعرضيات والتسديدات».