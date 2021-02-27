هل يرتدي محمد صلاح شارة قيادة الريدز ؟.. جماهير ليفربول تدعم المو

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب العديد من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي بارتداء النجم المصري محمد صلاح ، شارة قيادة الريدز، بعد الإصابات العديدة التى تلاحق قادة الفريق فى الوقت الحالي، وأبرزهم الثنائي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر، ومن بعدهم الكاميرونى جويل ماتيب.

وعبر عدد من جماهير ليفربول على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم فى ارتداء صلاح شارة القيادة، بداية من مواجهة شيفيلد يونايتد، والمقرر لها بعد غد الأحد فى الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي، بجانب الهولندى جينى فينالدوم.

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" قد أشارت، فى وقت سابق، إلى أن محمد صلاح لديه فرصة مثالية لإثبات نفسه ومدى جدارته بارتداء شارة القيادة فى الفترة المقبلة، فى ظل إصابة قادة الفريق.

وتعرض قائد ليفربول جوردان هيندرسون لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة إيفرتون يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، كما تشير تقارير صحفية تفيد بإمكانية غياب هيندرسون عن حامل لقب الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

كما يعاني القائد الثاني جيمس ميلنر من إصابة في أوتار الركبة والتي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي الأسبوع الماضي، بينما يغيب فيرجيل فان دايك عن ليفربول منذ أكتوبر بسبب تمزق أربطة الركبة، كما يتبقى القائد الرابع جورجينيو فينالدوم والذي يتعين عليه سد الفراغ الذي سيتركه هيندرسون بسبب الإصابة، ولكن حال غيابه هو الآخر سيكون أمام محمد صلاح فرصة ذهبية.

وعلقت الصحيفة بأن محمد صلاح يُعد نجمًا عالميًا على أرض الملعب ولكن كونك قائدًا يعني أكثر بكثير من امتلاك مهارات لا تُصدق، حيث تحتاج إلى أن تكون قائدًا وشخصًا يلجأ إليه المشجعون واللاعبون على حد سواء في الأوقات الصعبة.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، حيث جاء آخر أهدافه ضد ليستر سيتى في الجولة الـ24 من البريميرليج.