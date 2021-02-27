شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 7 أهداف × 45 يوما.. أحمد ياسر ريان يتألق مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أحمد ياسر ريان، نجم الاهلي المعار إلى سيراميكا، الأنظار، بعدما سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري منذ رحيله عن الأهلي 10 يناير الماضي بتسجيله 7 أهداف مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة.

وارتقى أحمد ياسر ريان إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2.

ويعد أحمد ياسر أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

ورغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء، وضربات الرأس، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول للأهلى بموسم 2017–2018، والذى حصل فيه النادى الأهلى على لقب الدورى إلا أن ضغط المنافسة لم يسمح له بالحصول على الفرصة الكاملة مع الفريق الأحمر.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الماضي على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الماضي، شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

عاد أحمد ريان إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري متأملاً في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق، غير أنه لم تتح إليه الفرصة ولذلك قرر الخروج على سبيل الإعارة، حتى لا يفقد حساسية المشاركات من أجل تحقيق هدفه الأكبر بقيادة هجوم المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2021، وهو ما حصل عليه اللاعب الشاب مع سيراميكا، حيث نجح في التسجيل خلال أول مباراتين شارك فيهما مع فريقه الجديد، فكان هدفه الأول في شباك المقاولون لينتزع نقطة ثمينة في أول مشاركة لفريقه، وفي المباراة الثاني سجل هدف الفوز على الطلائع في الوقت القاتل بهدف من تخصص عماد متعب، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التى باتت تطالب مسئولو الأهلى باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة أن قطاع الناشئين فى الأهلى لم يخرج مهاجما واعدا منذ فترة طويلة، وتقريبا منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

أحمد ريان يعتبر عماد متعب مثله الأعلى فى مسيرته الكروية، ويطمح إلى تكرار إنجازات القناص مع القلعة الحمراء، عن طريق التألق فى الموسم الحالى مع سيراميكا للعودة بصورة أقوى إلى الأهلى وحجز مقعد أساسى فى تشكيل الأهلي.