شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصري: نجني ثمار التعاقد مع علي ماهر.. وأحلم بلقب هداف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري البورسعيدي، أن فريقه يجني ثمار التعاقد مع علي ماهر، كمدير فني للفريق، موضحا أن ماهر نقل المصري لمنطقة أخرى من الطموح والمنافسة، وذلك بعد اللقاء المثير الذي قدمه الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا اليوم.

وقال عبد الواحد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الجمعة: "تواجدت مع المصري تحت قيادة حسام حسن، لكنى لم أحصل على فرصتي، لكت الاجتهاد والتألق في التدريبات طريق أي لاعب للتواجد أساسيا مع علي ماهر".

وأضاف: أجيد اللعب في أكثر من مركز، وأنا مستعد لأي توظيف، لكن علي ماهر وجهنى واكتشف قدراتي الهجومية ويحاول توجيهي باستمرار، وهو ما نتج عنه وصولى للهدف السادس مع الفريق بالدوري هذا الموسم.

وتابع عمر كمال، إن له طموح في المنافسة على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم، رغم المنافسة الشرسة مع عدد من نجوم الفرق الأخرى، وإنه يحلم أيضا بالانضمام للمنتخب الوطني، وسيسعى بكل جهد لتحقيق هذا الحلم.

وعن مفاوضات القطبين معه أو التفكير بالاحتراف قال كمال عبد الواحد: "أنا سعيد بالتواجد مع المصري وسعيد بثقة الجمهور البورسعيدي وأعدهم ببذل كل العطاء لصالح الفريقن ولو أنهينا المسابقة في المربع الذهبي كأننا حصلنا على درع البطولة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.