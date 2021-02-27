أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 العديد من الأخبار المهمة أبرزها منع القيمة المالية انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي وتعادل المصري والبنك الأهلى فى الدوري.

القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي

قلل مسئولو نادى الزمالك من فرص انتقال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، للدوري التركي، بعد تلقي مهند عون وكيل أعماله اتصالات من مسئولي نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، أبدى خلالها مسئولو الأخير الاهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الزمالك يبدأ دراسة السير الذاتية للمتقدمين على منصب المدير التنفيذى

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء تلقت العديد من السير الذاتية ممن يرغبون فى العمل بمنصب المدير التنفيذى للزمالك، بعد استقالة أحمد زكريا من منصبه، لافتًا إلى أن اللجنة أغلقت باب تلقى السير الذاتية حاليًا.