شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: أستحق الفوز على الاهلي.. وتفاجأت بغياب السولية و أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز نادي سيمبا بهدف نظيف، وقال: "إن المباراة كانت مباراة قوية وصعبة، ولكن بعد انتهاء المباراة شاهدت التقرير، ولكن المباراة كانت متوازنة".

وأضاف جوميز، فى تصريحات تليفزيونية: "الاهلي لا يلعب بلاعب منفرد، ولكن هو فريق متكامل قوي، ويفوز على أي فريق آخر، ولكن أنا أستحق الفوز، لعبت مباراة كبيرة للغاية بالعرضيات والتسديدات".

وتابع: "بيتسو موسيماني مدرب كبير وقدير، وأنا مش قلقان ولا خايف على الأهلي وسنتأهل لدورالمجموعات معا".

واختتم: "كانت مفاجأة بالنسبة لي عدم اعتماد موسيماني على عمرو السولية وأفشة في وسط الملعب من بداية اللقاء؛ لأنهما من العناصر الأساسية لموسيماني".

وتراجع الأهلى للمركز الثالث في المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنى بها الفريق خارج ملعبه أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولى صاحب المركز الثانى، الذى استعاد عافيته، محققا الفوز خارج ملعبه على المريخ السودانى بأربعة أهداف مقابل هدف.