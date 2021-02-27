شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يدعمون الاهلي في مواجهة طلائع الجيش بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، جهود 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، وأبعدتهم عن المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسقط النادى الأهلى بهدف نظيف أمام سيمبا التنزانى في المباراة التي جمعتهما في دار السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويعود الثلاثي طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن للمشاركة في تدريبات الفريق الأول بداية من أول مران للفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق طلائع الجيش بالدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

وكان علي معلول يعانى من إصابة بشد في العضلة الخلفية، وسينتظم في التدريبات الجماعية بداية من الغد ولمدة 48 ساعة، بعدها سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي، كما تعافي أيضًا طاهر محمد طاهر من إصابته بشد في العضلة الضامة وسيتواجد في تدريبات الفريق.

بينما يؤدى صلاح محسن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة بآلام في العضلة الأمامية، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بداية من مباراة طلائع الجيش.

ويحتل النادى الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصرى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط، خلف مصر المقاصة صاحب الوصافة والزمالك المتصدر.