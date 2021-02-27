شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبناء اللاعبين يظهرون في مران الاهلي استعدادا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو لتدريبات الفريق الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وظهر خلال الفيديو أبناء اللاعبين وهم يتابعون المران واللعب بالكرة.

وتمكن ناصر ماهر صانع العاب الفريق من المشاركة فى المران الجماعى، بعد تعافيه من إصابته التى استدعت جراحة فى الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل المشاركة.

وشهد تدريب الفريق اليوم تأدية على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، تدريبات بالجرى حول ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى لحقت به خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث خرج من مباراة بايرن ميونخ في نصف النهائي مصابا، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وشارك طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم، الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى، حيث اشتكى طاهر من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن ينتظم اليوم فى مران الأهلى الجماعي.