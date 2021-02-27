7 أخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 2 / 2021 ، فى مقدمتها حسام البدرى يقرر اصطحاب 26 لاعباً فى رحلة كينيا.

حسام البدرى يقرر اصطحاب 26 لاعباً فى رحلة كينيا

قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استدعاء 26 لاعباً لمعسكر المنتخب المقبل الذى يشهد إقامة مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي

قلل مسئولو نادى الزمالك من فرص انتقال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، للدوري التركي، بعد تلقي مهند عون وكيل أعماله اتصالات من مسئولي نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، أبدى خلالها مسئولو الأخير الاهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.