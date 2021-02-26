شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يحسم انتقاله إلى الأهلي في الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، حقيقة انتقاله لفريق النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد الأنباء التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية والتى أشارت بانضمام قائد الدورايش للقعلة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وقال المحمدي، عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي فريق آخر، وأطالب الجميع بالدعاء لي للعودة سريعا للملاعب لأن هذا ما يشغلني فقط حاليا، تركيزي حاليا ينصب على العودة سريعا إلى الملاعب واكتمال الشفاء من الإصابة التي تعرضت لها بالركبة.

وينتظر مسؤولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الحصول على موافقة الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل التعاقد مع باهر المحمدى نجم نادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر جهاز الكرة بالنادى الأهلى حسم موقف اللاعب من جانب الجنوب إفريقى، وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة الإسماعيلى لبحث إمكانية حسم الصفقة.

ويُجيد «المحمدى» اللعب في أكثر من مركز بالمستطيل الأخضر، سواء مركز الظهير الأيمن أو المَسّاك، كما يُجيد اللعب في خط الوسط.

وبات في حكم المؤكد غياب باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وابتعد باهر المحمدي عن المشاركة مع الإسماعيلي طوال الفترة المنقضية بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ويواصل المحمدي برنامجه التأهيلي الذي سينتهي بنهاية شهر مارس المقبل، وبعدها سيبدأ الجري حول الملعب ضمن المرحلة الأخيرة للعلاج التي ستستغرق ما يزيد على شهر آخر.