شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة إحالة خالد رفعت للتحقيق بسبب «الزي المضروب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد رفعت مدير التسويق بنادي الزمالك أن صفقة الزي الأخيرة التى تعاقد معها النادي تمت بمنتهى الاحترافية مع الشركة العالمية الكبرى المتعاقد معها النادي وترتدي ملابسه كبرى الفرق العالمية.

وقال رفعت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تعاقدنا على صفقة ملابس الزمالك قبل السفر إلى السنغال والفريق خاض المباراة وجميع ملابس البعثة كانت على أعلى مستوى».

ونفى وجود أي مخالفات أو اعتراضات على صفقة الزي، كما يردد بعض المتربصين الذين يحاولون افتعال وتصدير أزمات لنادي الزمالك لخدمة مصالحهم الشخصية.

وأكد أن وكيل الشركة المُصنعة الرسمي في مصر هو الذي تعاقد معه الزمالك وقام بتوريد الملابس، وقال: «اللجنة الثلاثية أصدرت قرارا رسميا بالتعاقد بالشراء بعد إرفاق صورة مستند التوكيل الرسمي من ألمانيا لوكيلها في مصر، وتم التوريد من مخازن الشركة وتم تقديم فواتير رسمية».

وكانت إدارة الزمالك أكدت أنه لا صحة تمامًا لإحالة خالد رفعت للتحقيق لعدم وجود أي خطأ أو أزمة في زي الزمالك.