شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش 29-25 في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 29-25 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة استاد القاهرة الدولى في ختام مباريات الدور الأول للدورى العام.

من جانبه، أكد حسين زكى، المدير الفني للفريق، أنه سعيد بأداء اللاعبين في مواجهة فريق بحجم طلائع الجيش.

وقال إن الزمالك عازم على الفوز بلقب دوري اليد هذا الموسم والانفراد بالصدارة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للسيدات قد فاز اليوم على فريق وطني منوف بنتيجة 32 /18 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء بالجولة الـ27 من الدوري العام بصالة جامعة شبين بالمنوفية.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبات راحة غدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد بصالة النادي بميت عقبة.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق هليوليدو الجمعة المقبل بملعب نادي هليوليلدو والسبت بعد المقبل أمام السادس من أكتوبر بنادي الزمالك في الرابعة عصرا ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويقود فريق سيدات اليد بالنادي قاسم إبراهيم مديراً فنياً.