شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الترسانة في دوري الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على الترسانة بنتيجة 3-0 فى عدد أشواط المباراة التى أقيمت على صالة نادى الزمالك ضمن مباريات بطولة الدورى العام.

وجاءت نتيجة الأشواط 25/22، 25/ 16، 25/17، ويقود الفريق محمد اللقانى مديرا فنيا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للسيدات فاز اليوم على فريق وطني منوف بنتيجة 32 /18 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء بالجولة الـ27 من الدوري العام بصالة جامعة شبين بالمنوفية.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبات راحة غدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد بصالة النادي بميت عقبة.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق هليوليدو الجمعة المقبل بملعب نادي هليوليلدو والسبت بعد المقبل أمام السادس من أكتوبر بنادي الزمالك في الرابعة عصرا ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويقود فريق سيدات اليد بالنادي قاسم إبراهيم مديراً فنياً.