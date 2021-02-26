شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز المراكز الأولى بكأس العالم للرماية «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام ألكسندر راتنر، سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، واللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، بتوزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى على اللاعبين الفائزين بمنافسات الإسكيت «رجال وسيدات» ببطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر، وذلك بحضور بعثات اللاعبين المشاركين بالبطولة بعد انتهاء اليوم الثالث من المنافسات.

وتوج فريق المنتخب الروسي للرجال بذهبية منافسات الإسكيت للفرق، وجاء بالمركز الثاني منتخب التشيك، وبالمركز الثالث منتخب الهند.

وعلى صعيد منافسات فرق السيدات، فاز بالمركز الأول منتخب روسيا، وحل بالمركز الثاني منتخب التشيك، فيما جاء منتخب كازاخستان بالمركز الثالث.

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول «الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة».