شكرا لقرائتكم خبر عن «المادة 55» تحدد رئيس اتحاد اليد القادم خلفًا لـ«هشام نصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت المادة «٥٥» من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والتي تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الاتحاد في أغسطس من عام ٢٠١٧، والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية، مؤمن صفا رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، حتى نهاية المدة الحالية للمجلس في نهاية العام الحالي وفقًا للتاريخ الذي سيحدده المجلس لإقامة انتخابات جديدة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية العام المالي المنتهي في أواخر يونيو من كل عام.

وقالت المادة «٥٥» نصا إنه في حال عدم وجود رئيس الاتحاد بالمجلس يحل محله النائب وفي حال غيابهما يحل أمين الصندوق رئيسا للمجلس.

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى قرر بالإجماع إيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمدة عام منذ ١٩ فبراير الجاري بسبب مخالفته لقواعد البروتوكول الطبي وخروجه من الفقاعة الطبية عدة مرات خلال بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي نظمتها واستضافتها مصر خلال شهر يناير الماضي.

كما أن نائب رئيس الاتحاد خالد العوضي تقدم باستقالته من المجلس منذ أكثر من عام ليصعد مؤمن صفا بصفته أمينا للصندوق إلى رئاسة الاتحاد.