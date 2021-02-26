شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعادل الأهلي فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيراميكا كليوباترا في مساوة الأهلى في عدد النقاط برصيد 22 نقطة لكل فريق رغم تعادله مع المصري البورسعيدي، ولكن يسبق سيراميكا الأهلى بـ5 مباريات حيث خاض سيراميكا 14 مباراة في البطولة بينما لعب الأهلى 9 مباريات فقط لظروف مشاركتة في المونديال ودورى أبطال أفريقيا، ليحتل سيراميكا المركز الخامس والأهلى في المركز الرابع.

وبقي الزمالك في صدارة ترتيب بطولة الدورى الممتاز المصري بـ 29 نقطة، وصعد مصر للمقاصة للمركز الثاني بـ 23 نقطة، وحل المصري البورسعيدي ثالثا بـ 23 نقطة، ثم الأهلى وسيراميكا ولكل منهما 22 نقطة.

وفى المركز السادس جاء الجونة بـ20 نقطة وبيراميدز سابعا ب19 نقطة، وبنفس الرصيد جاء إنبي في المركز الثامن.

بينما احتل سموحة والاتحاد السكندري المركزين التاسع والعاشر برصيد واحد وهو 18 نقطة، ثم أسوان وغزل المحلة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر بـ17 نقطة.

وينفرد المقاولون العرب بالمركز الثالث عشر بـ14 نقطة، ثم طلائع الجيش في المركز الرابع عشر بـ12 نقطة والبنك الأهلى والإنتاج الحربي في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بـ 10 نقاط، ويأتي الإسماعيلي في المركز السابع عشر بـ9 نقاط ووادي دجلة احتل قاع جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز بـ 7 نقاط.