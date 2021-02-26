شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول توجه رسالة لـ«كلوب» قبل مواجهة شيفيلد: محمد صلاح قائدنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عدد كبير من جماهير ليفربول الإنجليزي إنذارا شديد اللهجة لمدرب فريقهم الألماني يورجن كلوب، قبل لقاء شيفيلد يونايتد المقرر إقامته يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وطالبت جماهير ليفربول كلوب بمنح النجم المصري الكبير محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، شارة قيادة ليفربول خلال اللقاء خاصة في ظل غياب الكبار عن الفريق بسبب تعرضهم للإصابة أمثال هندرسون الذي أجرى جراحة ناجحة صباح اليوم وميلنر الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية، وفان دايك الذي أصيب بقطع في الرباط الصيليبي منذ بداية الموسم عندما اصطدم بحارس إيفرتون بيكفورد.

وكانت تقارير إنجليزية عديدة أكدت خلال الأيام الماضية أن كلوب سيعطى شارة القيادة لفينالدوم، لاعب وسط الريدز، ولن يمنحها للنجم المصري محمد صلاح اللقاء المقبل.

وقال أحد المشجعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجها حديثه لكلوب: «أنت تمازحني بشكل صحيح اللاعب الذي يغادر مجانا – يقصد فينالدوم- ولم ينتج سوى عروض ذات رائحة كريهة طوال الموسم هو كابتن مباراة شيفيلد؟. لماذا لا تعطيها إلى محمد صلاح».

وأضاف آخر: «ليس من المستغرب أننا في فوضى حالية عندما يصبح جيني قائداً لصلاح عندما يكون كلاهما في الصيف ومن الواضح أنه لم يعد يهتم ببعض العروض التي يقدمها، يؤدي محمد صلاح في الواقع كل أسبوع ويستحق شارة القيادة».

وأكد مشجع ثالث: «يجب أن يكون محمد صلاح أو ترينت الاختيار الرابع غادر جيني وهو ليس بصوت عال بما يكفي ليكون قائدا، صلاح وروبرتسون يجب أن يكونا متقدمين في ترتيب شارة القيادة أنا أفهم أنه المستقبل لكني لم أر الكثير ليبرره أن يكون فينالدوم قائدا فوق MO أو Robbo أو Fab.

أفضل أن أرى ترينت أو محمد صلاح كابتننا لبقية الموسم إذا لم يتمكن هندو من العودة. #LFC، اخترت صلاح أو ترينت، كان جيني يتأرجح معظم هذا الموسم يجب ألا يكون قريبا من شارة الكابتن».

وكان موقع ليفربول إيكو liverpoolecho أكد أنه مع إصابات هندرسون وميلنر وفان ديك، يفتقد ليفربول لقادته الثلاثة المختارين الأول مع جيني فينالدوم الرابع في القيادة واللاعب الذي حصل على شارة القيادة عندما غادر هندرسون الملعب ضد رجال كارلو أنشيلوتي.

محمد صلاح mo salah يحمل شارة القيادة حال ابتعاد فينالدوم عن التشكيلة الأساسية للفريق أو إصابته خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن محمد صلاح mohamed salah، يستطيع أن يقود فريقه داخل الملعب بمهاراته الفردية المميزة وشخصيته القيادية القوية التي تمنحه قيادة زملائه وجماهيره خلال الموسم الصعب.

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

صلاح وسط جماهير ليفربول في إحدى لقاءات الدوري الإنجليزي

موعد لقاء ليفربول القادم في الدوري الإنجليزي سيكون أمام فريق شيفيلد يونايتد الأحد المقبل عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

ويعود ليفربول Liverpool بعد خسائره المتتالية داخل الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.