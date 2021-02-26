شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الاستغناء عن صالح جمعة من أفضل قرارات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بقرار إدارة النادي الأهلى برحيل صالح جمعة عن الفريق.

وقال عماد متعب بالاستديو التحليلي بقناة «تايم سبورت»، إن أداء صالح جمعة لاعب سيراميكا متواضع للغاية، موضحا أنه ساند صالح كثيرا من أجل العودة إلى مستواه ولكن اللاعب يرفض الاستماع إلى النصائح.

وتابع متعب: «إحنا اللى بنحلم مش صالح وإحنا اللى بنتمنى مش هو.. الكارثة اللى يكون هو نفسه مش عايز ومش حاسس، ومسمعناش حاجة عنه بعد ما مشي من الأهلى».

وأشاد متعب بالمهاجم أحمد ياسر ريان، مؤكدا أنه لاعب جيد ويملك إرادة قوية، على الرغم من خروجه على سبيل الإعارة إلى الجونة ومن بعدها العودة إلى النادى الأهلى ثم الرحيل مرة أخرى إلى فريق سيراميكا ولكن اللاعب يصر على بذل الجهد والتألق.