شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي التركي: على الزمالك أن ينسى مصطفى محمد «لن يعود إليكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة صحيفة «sozcu» التركية أن نادي جالاتا سراي وجه رسالة قوية وحاسمة لإدارة نادي الزمالك الحالية، بشأن مستقبل المهاجم مصطفى محمد المعار للفريق التركي، لمدة موسم ونصف الموسم.

حيث نقلت الصحيفة تصريحات عبدالرحيم البيرق، نائب رئيس نادي جالاتا سراي، الذي أكد خلالها أن المصري مصطفى محمد سينضم نهائيا لفريق جالاتا سراي وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا ولن يعود مرة أخرى لمصر حتى لو طلب الزمالك غير ذلك.

وأضاف البيرق للصحيفة أن هناك بندا واضحا وصريحا في العقد ينص على أحقية نادي جالاتا سراي في شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك في حال دفع 4 ملايين دولار، قبل يوم 31 ديسمبر 2021، وهو ما سنقوم به قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضاف: «لن يستطيع الزمالك بيعه لأي فريق بخلاف جالاتا سراي حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار».

وتألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي منذ إعارته في شهر يناير وسجل 4 أهداف مع الفريق التركي، مما دفع العديد من الأندية للسعى لضم اللاعب وتردد أن نادي كريستال بلاس الانجليزي دخل في مفاوضات مع الزمالك لضم اللاعب المصري، وهو ما دفع نادي جالاتا سراي التركي لمطالبة الزمالك بنسيان مصطفى محمد حاليا، وعدم التفاوض لبيعه لحين انتهاء فترة الإعارة.