شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتد الصراع على لقب هداف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم مبكرا، عقب نجاح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام المصري، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والتى انتهت بالتعادل 2/2، حيث تساوى ريان مع يوسف أوباما مهاجم الزمالك بـ7 أهداف لتشتعل المنافسة بينهما خلال الجولات المقبلة.

وبفارق هدف واحد عن أوباما وريان يدخل الثلاثي حسام حسن مهاجم سموحة وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وشميلس بيكلى مهاجم المقاصة، الصراع بقوة حيث كفيل هدف واحد بالتساوي مع المتصدرين.

ويأتي من بعيد رمضان صبحي وشريف دابو ورزاق سيسه للمنافسة على اللقب لفارق هدفين فقط لكل منهم عن ريان وأوباما، بعدما نجحوا في تسجيل 5 أهداف حتى الآن.

ورغم وجود 7 لاعبين داخل المنافسة على لقب الهداف إلا أن لاعبي الأهلى بعيدين حاليا عن المنافسة أن الأقرب هو محمود عبدالمنعم كهربا ولكن يحتل اللاعب المركز الحادي عشر في قائمة الهدافين بـ 4 أهداف فقط وهو نفس رصيد زميله بالفريق محمد شريف.