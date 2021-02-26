شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يواصل قذائفه: حسن مصطفى يكره الزمالك ويجامل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من التعنت الواضح من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ضد نادي الزمالك وفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء على مدار التاريخ منذ أن تولي منصبه الدولي وذلك على حد قوله.

وأكد الغندور أن حسن مصطفى ديكتاتور في إدارته ولديه عداوة قديمة مع أي شيء يخص نادي الزمالك وقطاع كرة اليد البيضاء.

وقال الغندور في تصريحات خاصة: حسن مصطفى بيكره الزمالك وعند عقده دائمة من الزمالك لدرجة أنه في يوم من الأيام هدد جيل كامل بالزمالك وأجبرهم على الاعتزال.

وتابع: ما يحدث الآن من حسن مصطفى رد فعل طبيعي على قرار عودة واستكمال الموسم الماضي لكرة اليد بالقوائم القديمة والذي وقف مصطفى دون عودته لانه يعلم أن الزمالك الأقرب للتويج باللقب وهذا ضد رغبته وضد اتفاقه مع أصدقائه في النادي الأهلي.

وأكد الغندور أن رغبة حسن مصطفى هي عدم استكمال الموسم الماضي وتعطيله بأي شكل من الأشكال لمجاملة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صديقه المقرب.

كان حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد سنة بحجة خرق الفقاعة الطبية في مونديال اليد.

وقال الغندور: اللوائح والقوانين في مصر لابد أن يتم احترامها من حسن مصطفى فالاتحاد المصري لكرة اليد لديه لائحة معتمدة من الجمعية العمومية و17 ناديا وافقوا عيل استكمال الموسم الماضي بالقوائم القديمة.

وقال: لا يجوز لحسن مصطفى أو غيره أن يتدخل في هذا الأمر الداخلي الخاص باللوائح الخاصة بالاتحاد.