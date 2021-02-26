شكرا لقرائتكم خبر عن منع البلطان من مزاولة النشاط الرياضي شهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إشارة للأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت فريقي النصر والشباب والتي أقيمت يوم السبت 13 فبراير 2021م ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الأحد 14 فبراير 2021م، والمتضمن تصريحًا للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات -اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناءً على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم-، وحيث راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها حسب الاختصاص.

عليه فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس نادي الشباب، ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور، وأصدرت القرارات التالية:

أولاً: إيقاع الجزاءات التالية على رئيس نادي الشباب خالد البلطان، وهي:

1 - المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار، استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب).

2 - المنع من دخول النادي لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار، استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ج).

3 - المنع من مرافقة فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، استنادا إلى نص المادة (88 / 2 / د).

ثانياً: إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم 2021 /2022م على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب)، أخذًا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق.

كما توضح الوزارة بأنه ووفقاً لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه.