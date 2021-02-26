شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينتزع الصدارة من قلعة «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

انتزع الجزيرة عرش صدارة دوري الخليج العربي من قلعة «الملك» وفض الشراكة في القمة مع مستضيفه الشارقة بعد بعد فوزه الكبير عليه 3-صفر في الجولة الثامنة عشرة.

وسجل للجزيرة المقيم المغربي محمد ربيع من ضربة رأسية في الدقيقة 14، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني 36، ثم الثالث في الدقيقة 90 إثر ركلة جزاء احتسبت على البديل محمد جمال.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة واعتلى الصدارة بشكل منفرد لأول مرة هذا الموسم، في حين خسر الشارقة المركز الأول لأول مرة بعد 17 أسبوعاً وتراجع ثانياً برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بني ياس الثالث.

وفشل «الملك» كذلك في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً في كافة المسابقات، منها 4 مباريات في الدوري، وأنهى مباريات فبراير/شباط من دون تحقيق أي انتصار.

ولعب «فخر أبوظبي» ناقصاً منذ الدقيقة 61 في أعقاب طرد لاعب وسطه عبدالله رمضان، ولكن رغم ذلك سجل الجزيرة هدفاً ثالثاً.

ولعب الشارقة بغياب مدربه عبدالعزيز العنبري بسبب مرض مفاجئ، وأهدر العديد من الفرص، ولاسيما ركلة الجزاء التي سددها ويلتون سواريز وأهدرها برعونة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة عودة الحسن صالح بعد غياب طويل، وألغت تقنية «فار» هدفاً رائعاً لخالد باوزير بسبب تسلل كايو، وشهدت أيضاً في بدايتها مغادرة ماجد سرور الملعب متأثراً بالإصابة.