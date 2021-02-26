شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يبقي ضغطه على الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حقق بني ياس 3 نقاط مهمة بعد فوزه 2-صفر على ضيفه عجمان ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي على ملعب استاد الشامخة.

افتتح التسجيل لبني ياس الجناح أحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة (23) ليسجل ثالث أهدافه في المنافسة والأول له مع التشكيلة الأساسية، وعزز البرازيلي جواو بيدرو فوز «السماوي» بالهدف الثاني في الدقيقة (90+4) وكانت المرة الأولى التي يسجل فيها من علامة الجزاء ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً.

كما شهدت المباراة طرد محمد إسماعيل لاعب عجمان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وتجاوز «السماوي» آثار الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مواصلة مسيرته القوية في سباق الدوري التي وصل فيها لتحقيق الفوز الحادي عشر وخرج متعادلاً في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات، لتبلغ حصيلته 36 نقطة جعلته يحافظ على المركز الثالث ويزيد ضغطه على الصدارة.

ارتفاع النسق الفني في المباريات الأخيرة، وتسيد دقائق الشوط الثاني بالهجوم المتواصل لم تشفع للفريق البرتقالي الذي تعرض للخسارة رقم 13 ليبقى وصيفاً لقاع الترتيب برصيد 9 نقاط.

نجح أصحاب الملعب من أخذ أفضلية التقدم في المباراة قبل انتصاف الشوط الأول بعد استغلال أحد الركنيات التي نفذها الأرجنتيني غاستون وترجمها الجناح أحمد أبو ناموس برأسية خاطفة في الشباك هدفاً جعل الضيوف يخرجون إلى الهجوم بشكل أكثر جرأة، ولكن دون تشكيل الخطورة على مرمى الحارس فهد الظنحاني.

بعد العودة من الاستراحة حاول فريق أبناء المدرب أيمن الرمادي الوصول للشباك من أجل الخروج من ملعب «النار» بنتيجة إيجابية حتى وإن كانت نقطة تزيد من الآمال في أحلام البقاء بين المحترفين بالإضافة إلى أن مضيفهم تراجع للدفاع بشكل ملحوظ مع شن الهجمات المرتدة من أجل المحافظة على الثلاث نقاط وهذا ما تحقق لهم بعد أن سجل جواو بيدرو هدفاً متأخراً من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس على عجمان بهدفين دون رد.