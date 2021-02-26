متعب يهاجم صالح جمعة:"المفروض تكون نجم فريق سيراميكا وعدم تألقك كارثة"

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لصالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد مشاركته في دقائق معدودة خلال تعادل فريقه أمام المصري.

وشارك صالح جمعة في تعادل سيراميكا كليوباترا أمام المصري، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-2، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لدوري we المصري.

وقال متعب في تصريحات خلال تواجده في قناة أون تايم سبورتس:" أقول لصالح جمعة مفروض تبقى نجم فريق سيراميكا كليوباترا".

وأضاف:" عدم سماع شيء عنه مع فريق بحجم سيرامكيا "كارثة"، واللاعب يحتاج أن "يخس" قليلا ويظهر في افضل صورة".

وأوضح، أنه يجب أن يركز اللاعب فقط في الملعب ويهتم بأن يظهر دائما في صورة جيدة مع الفريق الذي يلعب له.