شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مراقبة كريستال بالاس.. المدير المالى للزمالك يكشف الجدل حول مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق حشيش، المدير المالي لنادي الزمالك، حالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب مصطفى محمد، والمحترف فى صفوف نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكتب طارق حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد، فإن نادي جالاتا سراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لجالاتا سراي الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022 .

وأضاف: "يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا و"لا تسري هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، وحقوق إعادة البيع 15% من صافي الإيراد لصالح نادي الزمالك". وتابع: "في حالة عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغي، ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة، أريد إضافة نقطة مستقبلة في حالة انتقاله نهائي ثم إعادة بيعه برقم وليكن 30 مليونا، سيكون نصيب نادي الزمالك الإجمالي وصل عشرة ملايين دولار، وهذا في حد علمي أغلى سعر اتباع بيه لاعب مصري في مصر".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن كريستال بالاس الإنجليزي قرر وضع مصطفى محمد لاعب جالطة سراى التركى المعار من صفوف الزمالك تحت المراقبة حتى نهاية الموسم الحالى من أجل بدء التفاوض لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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