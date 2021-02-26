شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو حائر بين الجزيرى ومروان لقيادة هجوم الزمالك أمام دجلة بسبب الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على المهاجم الذى سيعتمد عليه فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل، فى السابعة والنصف مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، ومازال الخواجة البرتغالى يفاضل بين سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى.

ويفاضل باتشيكو بين سيف ومروان بسبب ارتباط الفريق بمواجهة الترجي الرياضي التونسى فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت 6 مارس فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي "رادس".

ويرغب المدير الفنى فى تجهيز مروان حمدى ومنحه الثقة اللازمة قبل مواجهة الترجى فى رادس، خاصة أن سيف الجزيرى غير مقيد فى قائمة الفريق الأفريقية ما يمنعه من المشاركة فى دورى الأبطال، نظرًا لكونه كان مقيداً مع المقاولون العرب فى القائمة المشاركة بالكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يُحدد باتشيكو المهاجم الذى سيعتمد عليه من بداية المباراة أمام وادى دجلة خلال التدريب الختامى الذى سيخوضه الفريق الأحد، والذى من المتوقع أن يقوم المدير الفنى بتقسيم المباراة على أجزاء ليمنح كل واحد منهما فرصة المشاركة حتى يتمكن من تجهيز مروان حمدى قبل لقاء الترجى.

ويستغل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، لتطبيق خطة وطريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى مواجهة الترجى التونسى.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم، الجمعة، عن تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مواجهة الترجى التونسى وضيفه الزمالك. سيكازوي أدار مؤخرا مواجهة الأهلي والمريخ السوداني فى الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون مقابل.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن سيكازوي سيدير المباراة ويساعده مواطنه شانسا والأنجولي جرسون دوس سانتوس بينما يراقب المباراة الجزائري عمار البهلول.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الرابع برصيد 4 نقاط، من الفوز على تونجيث السنغالي 2-1، والتعادل مع مولودية الجزائر 1-1، فى حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين سلبيين مع نفس الفريقين.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.