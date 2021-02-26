شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، على استمرار معسكر الفريق استعدادا لمباراة إنبى فى الدورى الممتاز واختار 22 لاعبا، وخرج كريم الديب المصاب بالرباط الصليبى وروماريو للإيقاف للحصول على ثلاثة إنذرات ودخل عادل نيمار التشكيل، كما استمر غياب خماسي الاتحاد السكندري عماد السيد و خالد قمر وصبرى رحيل و محمود رزق ومحمد عطوه وغيابهم للمبارتين فقط دجله وإنبى ومن الممكن الاستعانة بأى منهم خلال المباريات القادمة.

وانتظم جميع اللاعبين بالمعسكر الذى يضم 23 لاعبا وهم: محمد صبحى و صبحى سليمان و عمرو خليل، كريم يحيى و هشام صلاح و دايمون لوى و مروان النجار وعمر الميدانى و السيد سالم، مروان عطيه و خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا و أحمد حجى وأحمد راشد و عبد الغنى محمد و مصطفى إبراهيم و محمد رجب و محمد الصباحى و عمار حمدى و فوزى الحناوى و رزاق سيسيه وأكوى وعبد السميع إبراهيم.

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري عدم الخضوع لمسحة طبية جديدة قبل مواجهة إنبي بالدوري، والمقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

ورفض مسئولو زعيم الثغر الخضوع لمسحة جديدة، باعتبار أن المسحة السابقة التي أجراها الفريق قبل مواجهة دجلة مستمرة مع الفريق، الذي دخل معسكرًا مغلقًا من قبل المباراة الماضية، لذلك ارتأت إدارة الفريق السكندري عدم الحاجة لمسحة طبية جديدة.

وخطف الاتحاد السكندرى فوزًا قاتلاً من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، أمس، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.