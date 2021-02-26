شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصري اليوم.. الزمالك فى الصدارة والأهلى يتراجع للمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصري اليوم الجمعة مواصلة الزمالك الانفراد بالصدارة برصيد 29 نقطة، وحل مصر المقاصة فى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وجاء المصري فى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وتراجع الأهلى للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وتسبب تعادل المصري البورسعيدى مع سيراميكا 2 -2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ9 من عمر مسابقة الدوري المصري في تراجع الأهلى للمركز الرابع، علما بأن هناك مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

وتأزم موقف وادى دجلة في قاع الجدول برصيد 7 نقاط بعدما خسر بصورة مفاجئة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2 -1 في المباراة التي جمعتهما بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري.



ترتيب الدورى المصرى

وأقيمت اليوم، الجمعة، مباراة واحدة حيث حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصرى مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدفا.