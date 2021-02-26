شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسامة جلال بالتهاب فى عضلة البطن السفلى ويخضع للأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أسامة جلال، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لأشعة؛ لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته أمام الجونة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منها.

وجاء التشخيص المبدئى لإصابة أسامة جلال بإلتهاب فى عضلة البطن السفلى، الأمر الذى سيحتاج لخوض اللاعب لبرنامج تأهيل لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

ومن المنتظر أن يتم تحديد البرنامج الذى سيخضع له أسامة جلال عقب ظهور نتيجة الأشعة التى سيخضع لها اللاعب، حتى يتم تأهيله وعودته لصفوف الفريق فى أسرع وقت.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويواصل فريق بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري العام بعدما فقد النقطة رقم 20 من أصل 39 نقطة كانت بحوزته، ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصرى، ولكن المثير للدهشة أن بيراميدز أن يحقق نتائج متراجعة محليا ويتألق على صعيد بطولة الكونفدرالية التى تأهل فيها لدور المجموعات، بعدما حقق 4 انتصارات من 4 مباريات وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

بيراميدز وقع فى مجموعة تضم إلى جواره أندية زاناكو الزامبي والرجاء البيضاوي المغربي ونامونجو التنزاني ويطمح فى حصد اللقب الأول فى تاريخه، بعدما وصل للمباراة النهائية فى النسخة الماضية من الكونفدرالية وخسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربى.