شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "صالح جمعة محتاج يخس ويتمنى لنفسه ربع اللى بنتمناه له" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا بسبب زيادة وزنه ما يؤثر سلبا على مستواه قائلا، "لحد دلوقتى صالح مظهرش بمستواه، صالح وزنه زائد جدا ومحتاج يخس، وأتمنى أنه يتمنى لنفسه ربع اللى بنتمناه له، لأنه لاعب بإمكانيات غير طبيعية".

وأضاف متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، "صالح لاعب كبير لكنه مظهرش ومقدمش الإضافة لفريق سيراميكا، نفسى يهتم بنفسه ويخس عشان يقدر يرجع لمستواه".

كما انتقد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مستوى صالح جمعة وطالبه بالتركيز فى المباريات المقبلة وإثبات نفسه وعدم الانشغال بأمور أخرى بعيدة عن كرة القدم.

وأثنى مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على المستوى الذى يقدمه أحمد ياسر ريان، موضحا أن قرار إعارة اللاعب منحه فرصة مميزة للتعبير عن مستواه الجيد وقدراته الهجومية وأصبح عنصرا مؤثرا مع سيراميكا هذا الموسمز

وانتهت مباراة المصرى البورسعيدى ونظيره سيراميكا بالتعادل الإيجابي 2 / 2 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يلعب سيراميكا مباراة اليوم بتكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو، خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر ،خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه.