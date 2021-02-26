شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حديث أروابارينا مع لاعبى بيراميدز فى أول تدريب بعد التعادل مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المحدد لها الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز على عقد الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى، للتحدث عن التعادل المخيب الذى حققه الفريق أمس الخميس، أمام الجونة، بهدف لكل فريق، ليواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى.

وقال المدير الفنى للاعبى فريقه إنهم قدموا مباراة جيدة أمام الجونة، إلا أنهم كان ينقصهم تسجيل هدف آخر لضمان الفوز، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء فى المواجهات المقبلة بهدف واحد والعمل على تسجيل أكثر من هدف لضمان تحقيق الفوز، مطالبهم بنسيان المباريات الماضية والتركيز فيما هو قادم من أجل العودة للمنافسة.

وأشاد أروابارينا بشريف إكرامى حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه نجح فى الحفاظ على نقطة التعادل بعدما كاد مهاجم الجونة أن يسجل الهدف الثانى عقب إحراز هدف التعادل، إلا أن براعة إكرامى فى التصدى للهجمة حافظت على نقطة التعادل، بعدما كان من الممكن أن تنقلب المباراة رأسًا على عقب.

بيراميدز حقق 4 انتصارات بالدوري فقط وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلى والزمالك والجونة والبنك الأهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من إنبى والاتحاد السكندرى وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة.