شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة المسحة الطبية لخالد جلال في البنك الأهلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها فريق البنك الأهلى شكوك حول إصابة خالد جلال المدير الفني للفريق الجديد بفيروس كيورونا والمدافع أحمد مجدى وذلك قبل مواجهة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الطلب بإعادة المسحة الطبية للمدير الفنى خالد جلال والمدافع محمد مجدى التى على الفوز توجه إلى أحد المراكز الطبية للخضوع لمسحة طبية جديدة للتاكد من النتيجة والتى سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

واصل فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .