شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة المسحة الطبية لخالد جلال في البنك الأهلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها فريق البنك الأهلى شكوك حول إصابة خالد جلال المدير الفني للفريق الجديد بفيروس كيورونا والمدافع أحمد مجدى وذلك قبل مواجهة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء الطلب بإعادة المسحة الطبية للمدير الفنى خالد جلال والمدافع محمد مجدى التى على الفوز توجه إلى أحد المراكز الطبية للخضوع لمسحة طبية جديدة للتاكد من النتيجة والتى سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.
واصل فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، وما زال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.
البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.