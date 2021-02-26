شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم موسيماني يغيب عن مباراة طلائع الجيش بسبب عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الدكتور عمرو محب، مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لعملية جراحية، اليوم الجمعة، وأجرى عمرو محب "جراحة الفتاق"، بعد تعرضه لآلام شديدة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في خضوعه للعملية خلال الساعات الماضية.



عمرو محب مع موسيماني

ويغيب الدكتور عمرو محب عن مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها بعد غد الأحد في بطولة الدوري الممتاز باستاد السلام.

يذكر أن الدكتور عمرو محب يتواجد في الجهاز الفني منذ فترة طويلة، حيث كان يقوم بأعمال الترجمة للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للفريق، ثم قام بالمهمة ذاتها مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق، قبل أن يواصل مهمته مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق.